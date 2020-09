GPS, Anief avvia i ricorsi individuali contro punteggi errati dei candidati

Per le(GPS) sono arrivate al sindacato della scuola Anief, che in seguito alle consulenze sono state trasformate in un, teso a verificare se sia stata violata l'ordinanza ministeriale.Il problema, spiega il Presidente del sindacatoè che ", si è invece demandato alle scuole ed al loro personale, che non era stato appositamente formato per verificare il rispetto dell'ordinanza"."Sono stati commessi tantissimi errori - ribadisce -in alcune province comedove i numeri sono grandissimi e gli uffici scolastici si sono rifiutati di esaminare la grande quantità di reclami".Per questo, aperti a chiunque ritenga di esser stato vittima di un errore plateale, di non aver avuto il giusto riconoscimento del titolo o si ritrovi con dei punti in meno in graduatoria. Il ricorso - precisa il sindacalista - non verte sul contenuto dell'ordinanza e sulla tabella di valutazione dei titoli, come altri ricorsi già avviati dal sindacato, ma sul rispetto della stessa ordinanza."Ci si può quindi rivolgere all'Anief per preparare insieme un reclamo, che sarà poi propedeutico alla presentazione del ricorso al TAR, entro 60 giorni dal deposito della graduatoria", spiega Pacifico, aggiungendo che il ricorso, che, visto che l'amministrazione non ha voluto avvantaggiarsi dell'autotutela e correggere autonomamente tutte le segnalazioni ed i reclami pervenuti."Non possiamo lasciare a casa dei supplenti che meritano di poter insegnare nelle nostre scuole solo perché nessuno vuole esaminare i loro reclami. Quindi si dovrà fare ricorso al TAR per fare in modo di richiamare i legittimi aspiranti", conclude il Presidente dell'Anief.