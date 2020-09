Inizia la scuola senza tutti gli insegnanti di sostegno. Anief lancia la campagna "Non un'Ora di Meno"

Un nuovoche si aggrava: l'assenza di. La denuncia arriva dal sindacatoe dal suo Presidente, che annuncia: "Quest'anno ci sono statedi alunni con handicap certificato, che arrivano a 270mila, madi sostegno d ruolo".L'assenza degli insegnanti di ruolo - spiega - è motivata dal fatto che, negli ultimi anni, iper prendere la specializzazione sul sostegno. "Su questo - ricorda - l'Anief ha già avviato un contenzioso e stiamo aspettando la sentenza definitiva del Consiglio di Stato"."Siamo riusciti ad ottenere come Anief una questi corsi - le prove avverranno dal 22 settembre fino al 1° ottobre per i diversi cicli d'istruzione - e tuttavia questi 20 mila. Quest'anno quindi saranno richiamati più di 50mila insegnanti senza specializzazione, perché sono stati programmati numeri che non ci permettono di avere insegnanti di sostegno con specializzazione"."Anche nell'abito delle(Graduatorie Provinciali per le Supplenze) sono state create delleper poter assumere, quindi questo sistema ci porta a avere un organico di 100mila unità di ruolo a fronte di 180-190 mila insegnanti di sostegno necessari a garantire i diritti"."Continuiamo poiche sono state richieste dall'equipe medica o che hannocertificato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), in base al tipo di handicap o agli obiettivi da raggiungere"; afferma il sindacalista, ricordando che spesso le ore vengono negate dagli uffici scolastici regionali perché si fa riferimento ad una legge che vincola l'organicocomplessivo a quello di 12 anni fa. Tutto questo è sbagliato, abbiamo provato più volte a chiedere al Parlamento una modifica e speriamo che in futuro questa cosa cambi, anche perché lo stesso Ministro dell'Istruzione si è detto favorevole a rivedere gli organici".