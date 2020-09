Buongiorno dalla Borsa 18 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Generali Assicurazioni

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,47%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 11.080,95 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 23.360,3 punti. Brilla, in aumento dell'1,77%, chiude a 13.245,1 punti., così come a Piazza Affari. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,91%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,07%.Nel Regno Unito, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,8%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. In Spagna mercoledì i mercati sono in attesa del PIL.