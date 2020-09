Buongiorno dalla Borsa 21 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-0,88%) e si attesta su 27.657,42 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 10.936,98 punti, in calo dell'1,30%. Brilla, in aumento dell'1,77%, chiude a 13.245,1 punti., in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Seduta drammatica per, che crolla dell'1,54%; sensibili perdite per, in calo dell'1,76%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,10%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,15%.Mercoledì, in Spagna, sarà pubblicato il PIL. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre mercoledì.È previsto giovedì dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Sempre giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti.