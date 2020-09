Diplomati Magistrale, Anief ottiene rinvio licenziamenti dal Consiglio di Stato

Unaquella per ildi chi da anni insegna nelle nostre scuole, cheporta avanti con determinazione da tempo e senza sosta.Ed è proprio in questo solco che si inseriscemesso a segno dai legali Anief Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci in: emanateche chiedono dettagliati chiarimenti al Ministero dell’Istruzione circa la sorte dei docenti con Diploma Magistrale abilitante depennati dalle Graduatorie a Esaurimento o licenziati in esecuzione dei provvedimenti negativi dele, nel frattempo, sospende in favore di tutti i ricorrenti l’efficacia delle sentenze TAR di rigetto."Parliamo didopo l'assunzione in ruolo e si ritrovano licenziati. Un paradosso che inquadra un problema che resta comunque irrisolto come abbiamo scritto nel reclamo collettivo presentato alche riguarda sia quanti sono in possesso di diploma magistrale che quanti hanno più di 36 mesi di servizio e, magari, un altro titolo abilitante", come ribadisce il"Da sempre - prosegue - sosteniamo che ilsia l'unica strada: da una parte i concorsi - riservati o straordinari o ordinari, dall'altro l'inserimento nellerappresentano l'unica via da imboccare per sanare l'abuso dei contratti a termine cui assistiamo da anni nella scuola italiana".Prosegue Pacifico: "Per noi è sempre statadi chi era stato inserito con diploma magistrale che per fortuna continuerà fortunatamente ad insegnare, aspettando a febbraio una nuova istruttoria che il Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero. Inoltre, aspettiamo la decisione delimpostati dai nostri legali, il Governo dovrebbe ascoltare ciò che diciamo da anni, riaprire le graduatorie ad esaurimento per tutti i precari con 36 mesi di servizio, in particolare se hanno un titolo abilitante, riconosciuto valido per poter insegnare e sanare una questione che va avanti da anni che tra l'altro sta prosciugando le"Chiediamo - conclude il Presidente - l'apertura di unper ima anche per tutti iconperchè è una questione che bisogna risolvere con