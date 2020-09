1 minuto in Borsa 24 settembre 2020 - [video]

bancario

materie prime

Euro / Dollaro USA

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.In buona evidenza a Milano il comparto(+2,10%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,47%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull'Indice IFO della Germania, pari a 93,4 punti. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani è in programma il M3 dell'Unione Europea. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, previsto sempre domani nel pomeriggio.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 10.786,75 punti.