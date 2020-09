Buongiorno dalla Borsa 24 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

A New York, forte calo del(-1,92%), che ha toccato 26.763,13 punti; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 10.833,33 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,11% e chiude a 23.087,8 punti.conclude in progresso dello 0,67%, archiviando la sessione a 13.110,1 punti., che fanno un passo indietro. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,89%.Il settore, con il suo -2,19%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,21%.In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio di M3. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio degli Ordini beni durevoli.