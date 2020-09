1 minuto in Borsa 25 settembre 2020 - [video]

Banco BPM

STMicroelectronics

spread

, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.di Milano, troviamo(+2,61%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,29%.Balza in alto lo, posizionandosi a +141 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,89%.Tra lepiù importanti, pubblicato, pari a 9,5%, e, pari a 91,1 punti. Questo pomeriggio è in programma il dato sugli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti. In Francia martedì i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 10.836,75 punti.