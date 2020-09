Buongiorno dalla Borsa 28 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.173,96 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.151,13 punti.lievita dell'1,32% e archivia la seduta a 23.511,6 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,02% e archivia gli scambi a 12.814,2 punti., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Brilla, con un forte incremento (+2,14%); exploit di, che mostra un rialzo dell'1,52%; ottima performance per, che registra un progresso dell'1,68%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,55% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,73%.È previsto domani dalla Spagna l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto ancora domani nel pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto sempre domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione.