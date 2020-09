Il punto sulle commodities 28 settembre 2020 - [video]

petrolio

Aggressivo ribasso per il, che flette in maniera scomposta archiviando la settimana con una perdita dell'1,96%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 40,88 prima e 41,92 dopo.Affonda sul mercato la, che a fine settimana soffre con un calo dell'1,81%. La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente archiviando la settimana con un guadagno del 37,06%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,192. Rischio di discesa fino a 2,128 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,35%.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -3,5%.Ribasso scomposto per la, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,93%.Settimana molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa del 4,63%. Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.842,63. Prima resistenza a 1.894,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.825,27.