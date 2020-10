1 minuto in Borsa 5 ottobre 2020 - [video]

Saipem

BPER

oro

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,38%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -6,82%.Tra le materie prime, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.Tra lepiù importanti, pubblicati in, pari a 4,4%, e, che si attesta su 50,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI servizi.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 11.353 punti.