Buongiorno dalla Borsa 5 ottobre 2020 - [video]

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,48%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 11.255,69 punti, in forte calo del 2,83%.amplia la performance positiva dell'1,23% e chiude a 23.312,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,71%;avanza dello 0,79%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,79% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,30%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del PMI composito. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e del PMI servizi.