Il punto sulle commodities 5 ottobre 2020 - [video]

petrolio

oro nero

raffinato del petrolio

benzina verde

Future sul Natural Gas

grano

mais

Soia

oro

oro

Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,83%. Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,16. Prima resistenza a 39,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,99.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -7,47%. Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 1,082 con prima area di resistenza vista a 1,206. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,041.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con un calo del 13,15%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,319. Prima resistenza a 2,676. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,2.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,33%.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,97%.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,82%.Grande settimana per l', che mette a segno un rialzo del 2,08%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di medio periodo dell'si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.909,57 prima e 1.935,27 dopo.