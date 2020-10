Buongiorno dalla Borsa 6 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

MARR

Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,68% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.509,06 punti.conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 23.433,7 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; tentenna, che cede lo 0,31%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,75% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,03%.Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale, e dall'Italia quello delle Vendite al Dettaglio. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti.