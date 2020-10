Buongiorno dalla Borsa 7 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

A Wall Street, ilè in calo (-1,34%) e si attesta su 27.772,76 punti in chiusura; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 11.291,27 punti, in forte calo dell'1,89%. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,05% e archivia gli scambi a 23.422,8 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Poco mosso, che mostra un +0,09%; resta vicino alla parità(+0,05%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%.Il settore, con il suo -1,46%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso dell'1,77%.Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -0,2%. In Italia stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.