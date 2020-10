Buongiorno dalla Borsa 12 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,51% termina a quota 11.725,85 punti.porta a casa un calo dello 0,26%, con chiusura a 23.558,7 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,96%), archiviando le contrattazioni a 13.289,3 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,21%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%.Apprezzabile rialzo (+1,97%) a Milano per il comparto. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,23% sui valori precedenti.In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 0,2%. Si attende domani dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW e dei Prezzi al Consumo. Sempre domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.