Il punto sulle commodities 11 ottobre 2020 - [video]

petrolio

benzina verde

benzina verde

derivato sul Gas

Future sul Natural Gas

grano

mais

Soia

oro

Protagonista il, che chiude la settimana con un rialzo del 9,56%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,75, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,78. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,72.Brilla la, che chiude la settimana con una performance positiva del 7,09%. Lo scenario attuale dellamostra un allentamento della trendline al test del supporto 1,187. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1,17.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 12,43%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,815, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,594. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,036.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,58%.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,02%.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,38%.Grande settimana per l', che mette a segno un rialzo dell'1,62%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.946,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.895. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.998,2.