Buongiorno dalla Borsa 13 ottobre 2020 - [video]

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,88%, a 28.837,52 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 12.088,11 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,18%, terminando le negoziazioni a 23.601,8 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,15%), archiviando le contrattazioni a 13.708,1 punti., che fanno un passo indietro. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,64%. A picco, che presenta un pessimo -7,83%.Pubblicato, pari a -0,2%, e, pari a 4,5%. Stamattina è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.