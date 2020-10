Buongiorno dalla Borsa 15 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,58% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 11.985,36 punti, in calo dello 0,81%.mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 23.507,2 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,78% e chiude a 13.691 punti., assieme agli altri Eurolistini. In apnea, che arretra del 2,03%; lettera su, che registra un importante calo dell'1,88%; tonfo di, che mostra una caduta dell'1,55%.Il settore, con il suo -4,02%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,30%.In Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 0%. In Cina, lo stesso dato si attesta su 1,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.