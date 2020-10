Buongiorno dalla Borsa 16 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.494,2 punti; al contrario, ilha perso lo 0,72%, terminando la seduta a 11.898,57 punti.segna un mediocre calo dello 0,41%, terminando gli scambi a 23.410,6 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 13.624,9 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,24%; buona performance per, che cresce dell'1,32%.Apprezzabile rialzo (+1,60%) a Milano per il comparto. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,49%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.