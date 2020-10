Il punto sulle commodities 18 ottobre 2020 - [video]

petrolio

Piccolo passo in avanti per ilche, a fine settimana, porta a casa un modico +0,51%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,12. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,34.Affonda sul mercato la, che a fine settimana soffre con un calo del 2,86%. Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,159. Prima resistenza a 1,188. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,15.Settimana positiva per il, che avanza bene e porta a casa un +1,17%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,891.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,31%.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,77%.Settimana negativa per la, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,45%.Settimana molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,60%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 1.884,63 con prima area di resistenza vista a 1.917,23. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.870,66.