Focus sugli ETF 21 ottobre 2020 - [video]

l'ETF di Ishares

l'ETF emesso da Lyxor

l'ETF di Ishares

l'ETF controllato da Amundi

l'ETF gestito da Ishares

l'ETF emesso da Lyxor

l'ETF controllato da Amundi

l'ETF gestito da Deutsche Bank

l'ETF di Ishares

l'ETF gestito da Lyxor

Salgono sul, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e, che misura la performance delle 20 azioni Turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità.Hanno registrato, composto da 100 tra le maggiori società non finanziarie quotate sul NASDAQ, e, esposto sui 100 titoli quotati sul Nasdaq, appartenenti ai settori tecnologico, informatico e internet.Hanno mosso i, che investe sui principali titoli azionari mondiali a più bassa volatilità, e, che investe sulle principali società che operano nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.per, che punta su aziende attive nell'ambito dell'intelligenza artificiale.per, concepito per riflettere l'andamento delle azioni di 500 società rappresentative delle principali industrie degli Stati Uniti.per, composto da obbligazioni denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti.sul, che intende rappresentare il settore idrico a livello globale.