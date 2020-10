Buongiorno dalla Borsa 27 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno il 2,29%; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,61%, scendendo fino a 11.504,52 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 23.485,8 punti.riporta un guadagno dello 0,59%, terminando a 13.269,7 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Piccola perdita per, che scambia con un -0,21%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; tentenna, che cede lo 0,52%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,38% sul precedente. Bene la, con un rialzo dell'1,65%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa di M3. Si attende dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto domani.