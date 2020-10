Buongiorno dalla Borsa 30 ottobre 2020 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,52% a 26.659,11 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 11.350,74 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,52% e archivia la seduta a 22.977,1 punti.amplia la performance positiva dello 0,98% e chiude a 13.519,7 punti., che fanno un passo indietro. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,89%; piccola perdita per, che scambia con un -0,69%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,77%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,72%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,87%.In Spagna annunciato il PIL, pari a 16,7%., lo stesso dato si attesta su -8,7%. È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.