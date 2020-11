Buongiorno dalla Borsa 2 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Tesmec

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.501,6 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 11.052,95 punti.lievita dell'1,39% e archivia la seduta a 23.295,5 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,09% e termina gli scambi a 13.236,6 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,47%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,03%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,44%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,72%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,86% sui valori precedenti.Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 48,7 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM manifatturiero, che del PMI manifatturiero. Ancora stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.