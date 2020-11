Il punto sulle commodities 2 novembre 2020 - [video]

petrolio

benzina verde

carburante

Future sul Natural Gas

grano

derivato sul mais

Soia

oro

metallo prezioso

per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,19%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 34,53. Prima resistenza a 38,31. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,27.la, che a fine settimana soffre con un calo del 7,67%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 1,021 con prima area di resistenza vista a 1,113. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,9902.per il, che ha terminato in rialzo del 4,98%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,388, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,287. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,489.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,41%.Inil, che chiude la settimana con un disastroso -4,95%.per la, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,51%.per l', che archivia la settimana in flessione dell'1,22%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.861,47. Prima resistenza a 1.899,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.845,03.