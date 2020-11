Buongiorno dalla Borsa 3 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,60%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 11.084,76 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,39%, terminando la sessione a 23.295,5 punti.amplia la performance positiva dell'1,19% e chiude a 13.580 punti., al pari delle principali Borse Europee. In luce, con un ampio progresso dell'1,15%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,27%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,82% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,92%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio.Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto sempre domani.