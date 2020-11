Buongiorno dalla Borsa 4 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,06%), che raggiunge i 27.480,03 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 11.279,91 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,72%), archiviando le contrattazioni a 23.695,2 punti.riporta un guadagno dello 0,59%, terminando a 13.659,5 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Il settore, con il suo -1,98%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,90%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio.Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI composito.