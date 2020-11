Buongiorno dalla Borsa 5 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,34%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 11.777,02 punti. Brilla, in aumento dell'1,73%, chiude a 24.105,3 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,72%), archiviando le contrattazioni a 13.894,3 punti., che mostrano buoni guadagni. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,18%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,13%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +3,00% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,47% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale.