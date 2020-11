Il punto sulle commodities 9 novembre 2020 - [video]

petrolio

petrolio

carburante

raffinato del petrolio

Future sul Natural Gas

derivato sul Gas

grano

mais

Soia

oro

Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 3,77%, rispetto ai valori precedenti. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,44. Prima resistenza a 38,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,73.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 3,13%. Lo scenario attuale delmostra un allentamento della trendline al test del supporto 1,052. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1,02.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -13,89%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 2,769 con prima area di resistenza vista a 3,125. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,651.Piccolo passo in avanti per il, che, a fine settimana, porta a casa un misero +0,58%.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,07%.Effervescente la, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 3,98%.Settimana decisamente positiva per l', che ha terminato la settimana in rialzo del 3,89%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.970,18, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.912,59. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2.027,76.