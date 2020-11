1 minuto in Borsa 11 novembre 2020 - [video]

FTSE MIB

DiaSorin

Interpump

petrolio

. Sulla stessa scia rialzista ilTra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,43%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,84%. Sulla piattaforma americana del CME, giornata di forti guadagni per il, in rialzo del 3,17%.È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio della Produzione industriale. Ancora domani si attende dalla Germania l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito la diffusione del PIL.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 11.741 punti.