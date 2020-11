Buongiorno dalla Borsa 13 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-1,08%) e si attesta su 29.080,17 punti in chiusura; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,55%, chiudendo a 11.827,14 punti.segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 25.385,9 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,27% e archivia la seduta a 13.754,6 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,70%;è stabile, riportando un moderato -0,04%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,93%. Andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,85%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a -0,8%, e, dove il valore è 0%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.