Buongiorno dalla Borsa 19 novembre 2020 - [video]

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,16% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,69%, chiudendo a 11.894,71 punti.porta a casa un calo dello 0,36%, con chiusura a 25.634,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,87%, terminando la sessione a 13.777,4 punti., colpiti da vendite sparse. Calo deciso per, che segna un -0,7%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,77%; tentenna, che cede lo 0,65%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,47%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,45% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.