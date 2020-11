Buongiorno dalla Borsa 23 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-0,75%) e si attesta su 29.263,48 punti in chiusura; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,66%, chiudendo a 11.906,44 punti.porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 25.527,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,74%, terminando la sessione a 13.955,3 punti.La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,91%.Apprezzabile rialzo (+2,54%) a Milano per il comparto. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,80%.È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Ancora in Germania ancora domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.