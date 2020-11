Buongiorno dalla Borsa 25 novembre 2020 - [video]

Dow Jones

Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,54%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,46%.conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 26.296,9 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 13.902,5 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,00% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,60%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Scorte di Petrolio, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.