Buongiorno dalla Borsa 30 novembre 2020 - [video]

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.910,37 punti; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 26.433,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 13.690,9 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,32%; spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,73%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,38%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,51% sui valori precedenti.Annunciati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a -0,8%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Ancora questo pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.