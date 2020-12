Buongiorno dalla Borsa 2 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Unipol

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 12.455,33 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,05%, archiviando la seduta a 26.801 punti.riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 13.961,6 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,37%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; piccola perdita per, che scambia con un -0,27%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,18%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Pubblicate le Vendite al Dettaglio della Germania, pari a 2,6%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio degli Occupati ADP.