1 minuto in Borsa 4 dicembre 2020 - [video]

Leonardo

Ferrari

spread

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.di Milano, troviamo(+4,33%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +112 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.Tra ledi maggior peso, in Italia, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati. In Germania lunedì i mercati sono in attesa della Produzione industriale.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.509,5 punti.