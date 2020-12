Buongiorno dalla Borsa 10 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,35%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 12.364,64 punti, in forte calo del 2,15%.segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 26.756,2 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,84% e termina gli scambi a 13.716,5 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piatta, che tiene la parità; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,37% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,34%.Annunciata la Produzione industriale, pari a 1,6%, e, dove il valore è 1,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.