Notizie dal Forex 10 dicembre 2020 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN



L'euro è stabile nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 126,32, con la nuova resistenza vista a 126,70. Migliorano le condizioni economiche del Giappone a ottobre, con il leading indicator che si è portato a 93,8 punti.



L'euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,21 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2132. Confermata in deciso recupero l'economia dell'Eurozona nel terzo trimestre, con il PIL in crescita del 12,5%.Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,40, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,02. Confermata la robusta crescita del PIL del Giappone nel terzo trimestre, che sale del 5,3% su trimestre.La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3272 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,3360. Si rafforza la produzione industriale del Regno Unito ad ottobre, in crescita dell'1,3%.