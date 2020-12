Buongiorno dalla Borsa 14 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.046,37 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,21%, chiudendo a 12.375,41 punti.allunga timidamente il passo dello 0,30% e chiude a 26.732,4 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,28%, termina le contrattazioni a 13.555,1 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,28%; buona performance per, che cresce dello 0,92%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,52% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,56%. Annunciato il dato sull'Indice Tankan del Giappone, pari a -10 punti.Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Francia, e il dato sul Tasso di Disoccupazione dal Regno Unito.Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Unione Europea.