1 minuto in Borsa 16 dicembre 2020 - [video]

FTSE MIB

Nexi

Intesa Sanpaolo

petrolio

per il, al pari delle principali Borse Europee.Tra idi Milano, in evidenza(+2,54%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.Nel comparto energetico, ilè sostanzialmente stabile su 47,66 dollari per barile.Tra glirilevanti, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Vendite al Dettaglio. Domani, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 12.620,25 punti.