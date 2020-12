Notizie dal Forex 10 dicembre 2020 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN



L'euro è stabile nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 126,16, con la nuova resistenza vista a 126,37. Confermata in frenata ed in negativo l'inflazione dell'Eurozona nel mese di novembre, che segna un -0,3% su base tendenziale.



L'euro riprende il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2248 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2275. Rimbalza la produzione industriale dell'Eurozona a ottobre, che ha registrato un incremento mensile del 2,1%.Il biglietto verde scende nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 103, con un peggioramento verso il supporto stimato a 102,49. La bilancia commerciale del Giappone evidenzia un surplus di 366,8 miliardi di yen a novembre.La sterlina è in forte rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3598 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,3650. Il rally è stato innescato dalla Brexit in via di risoluzione e dalla Bank of England.