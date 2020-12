1 minuto in Borsa 21 dicembre 2020 - [video]

Saipem

oro

, assieme agli altri Eurolistini.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,49%.Tra le materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.878,1 dollari l'oncia.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che del PIL.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.764,5 punti.