Buongiorno dalla Borsa 21 dicembre 2020 - [video]

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,41%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 12.738,18 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 26.714,4 punti.segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 13.854,1 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Tonfo di, che mostra una caduta dell'1,96%; preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%; lettera su, che registra un importante calo del 2,17%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -5,92%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 9,18% sui valori precedenti.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che del PIL.