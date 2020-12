Buongiorno dalla Borsa 22 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 30.216,45 punti; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 12.690,26 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,04% e chiude a 26.436,4 punti. Brilla, in aumento del 2,03%, chiude a 14.134,8 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,97%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,25%; in luce, con un ampio progresso dello 0,77%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,34% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,19%.In Regno Unito annunciato il PIL, pari a -8,6%., lo stesso dato si attesta su 16%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e del PIL.