Buongiorno dalla Borsa 24 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,38%; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 12.653,14 punti.riporta un guadagno dello 0,54%, terminando a 26.668,3 punti.lievita dello 0,96% e archivia la seduta a 14.015 punti.Chiusa per festività la Borsa di. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,49%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%.Si attende domani dal Giappone la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Vendite al Dettaglio.