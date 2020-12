Buongiorno dalla Borsa 29 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 12.838,86 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,66%), archiviando le contrattazioni a 27.568,2 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 14.044,1 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%; in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,55%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,36%.Apprezzabile rialzo (+1,12%) a Milano per il comparto. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,73%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e del PMI Chicago. È previsto sempre domani dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.