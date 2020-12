Buongiorno dalla Borsa 30 dicembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Fullsix

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 12.843,49 punti.segna un mediocre calo dello 0,45%, terminando gli scambi a 27.444,2 punti. Brilla, in aumento dell'1,66%, chiude a 14.201,6 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato +0,07%; senza slancio, che negozia con un 0%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,62% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,90%. Pubblicati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a -0,5%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e del PMI Chicago. È previsto domani nel pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.