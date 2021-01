Buongiorno dalla Borsa 4 gennaio 2021 - [video]

Dow Jones

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 12.888,28 punti.porta a casa un calo dello 0,68%, con chiusura a 27.258,4 punti. Ottima performance per(+1,89%), che archivia la giornata a 14.470,7 punti., che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%; su di giri(+1,95%); in luce, con un ampio progressoell'1,43%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,57% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,74%.Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 50 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio della Germania, in previsione domani.